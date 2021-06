Am Sonntag gegen 19.45 Uhr kam es zu einem Unfall in der Staatsstraße in Edenkoben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Oldtimer-Fiat im Tenneco-Kreisel in Richtung Edesheim. An der Ausfahrt kam er auf der regennassen Straße ins Schlingern und schließlich rechts von der Fahrbahn ab, weil er zu schnell unterwegs war. Der Wagen kollidierte mit einem Randstein und kam auf der Seite zum Liegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet, muss dieser zudem mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.