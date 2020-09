Ein 17-jähriger Schwarzfahrer hat am Dienstag gegen 8.45 Uhr am Landauer Hauptbahnhof bei einer Polizeikontrolle Widerstand geleistet und gleich zwei Anzeigen kassiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann bereits im Zug von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Zug angesprochen. Dieser wollte ihn dann im Bereich des Hauptbahnhofs kontrollieren. Da sich der 17-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei zur Feststellung der Identität dazugerufen. Bereits als die Beamten eintrafen, wurden sie von dem Schwarzfahrer angeschrien, berichtet die Polizei. Der Jugendliche sei immer aggressiver geworden und habe die Herausgabe eines abgelaufenen Maxx-Tickets an Bahnmitarbeiter und Polizisten verweigert. Nachdem die Beamten den jungen Mann zu Boden gedrückt hatten, konnten sie ihm das Ticket schließlich abnehmen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Jugendliche erhielt einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände und muss sich nun wegen Beförderungserschleichung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, teilt die Polizei weiter mit.