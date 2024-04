Ein 16-jähriger Moped-Fahrer hat sich am Montag bei einem Sturz in einer Kurve auf der K31 zwischen Edenkoben und Edesheim verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der junge Mann vermutlich wegen zu schnellen Fahrens von der verschmutzten Fahrbahn ab und stürzte. Er kam mit Bein- und Rückenschmerzen in ein Krankenhaus. Der Schaden liegt bei 6000 Euro – das ist wirtschaftlicher Totalschaden.