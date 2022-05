Edenkoben. Am Dienstag hat die Polizei von 10.25 bis 11.30 Uhr den Verkehr in der Weinstraße in Edenkoben kontrolliert. Im dortigen Schulbereich gilt Tempo 30. 15 Autofahrer nahmen es mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so genau; wie die Polizei berichtet. Der Schnellste wurde mit stolzen 52 Stundenkilometern gemessen. Auf den Mann kommt ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zu. Zudem wurde ein Gurtmuffel erwischt. Von 12.30 bis 13.30 Uhr überwachte die Polizei den Verkehr an der L516 zwischen Edenkoben und Venningen. Hierbei wurden sieben Gurtmuffel verwarnt und sieben Handyverstöße geahndet. Am Nachmittag hat die Polizei dann noch das Tempo auf der neu angelegten Staatsstraße in Edesheim überwacht. In gerade mal 50 Minuten wurden 18 Fahrer beanstandet, da sie das Tempo-30-Limit überschritten. Die zwei unrühmlichen Spitzenreiter waren mit 52 Stundenkilometern unterwegs.