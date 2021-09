Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, sind bereits mehr als 14.800 Briefwahlanträge bei der Stadtverwaltung Landau eingegangen. Das sind über 40 Prozent der Wahlberechtigten. Bei der Landtagswahl im März waren 35.749 Menschen wahlberechtigt.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten 9882 Landauer ihre Stimmen per Brief abgegeben, bei der Landtagswahl waren es 15.141. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) begrüßt diese Entwicklung wegen der andauernden Pandemielage. So könnten sich die Bürger nicht nur selbst schützen, sondern auch die Helfer in den Wahllokalen. Außerdem könnten sie so Wartezeiten vermeiden. Hirsch weist darauf hin, dass Briefwähler ihre Stimme noch bis Freitag, 24. September, im Alten Kaufhaus abgeben können. Im Fall einer plötzlichen Erkrankung ist die Briefwahl auch noch am Wahltag möglich.

„Wahlen sind die Hochzeiten unserer Demokratie. Mit nur zwei Kreuzchen können die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft unseres Landes bestimmen“, sagte Hirsch. Er hoffe auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung in Landau und appelliere an alle wahlberechtigten Landauerinnen und Landauer ihr Stimmrecht zu nutzen.

Wer seine Stimme per Brief abgeben möchte, hat die Möglichkeit, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu beantragen. Dazu kann man den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen, einen formlosen Brief an die Stadtverwaltung schreiben, den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code nutzen, eine Mail an wahlen@landau.de schicken, ein Fax an 06341 131109 senden oder online einen Antrag stellen auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.landau.de/wahlen.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können – unfrankiert – in dem adressierten roten Wahlbrief an die Stadtverwaltung geschickt oder in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. Der Wahlbrief muss am Wahltag um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. Bei Nutzung des Postweges wird empfohlen, den Wahlbrief spätestens am 22. September zu versenden.

Wer die Briefwahl persönlich beantragen, abholen und gegebenenfalls auch gleich seine Stimme abgeben möchte, kann bis 24. September das Briefwahlbüro im Foyer des Alten Kaufhauses am Rathausplatz 9 in Landau aufsuchen. Im Briefwahlbüro und in den Wahllokalen müssen OP- oder FFP2-Masken getragen werden.