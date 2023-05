Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wohnen am Wingert“ – der Name verspricht Idylle und Exklusivität. Tatsächlich punktet das Bauprojekt am nordwestlichen Ortsausgang Godramsteins allein schon mit der Lage. 13 Familien sollen dort zum Zuge kommen.

Grundstücke sind begehrt, und Godramstein hat einiges zu bieten. Bauherr des Projekts im Kapellenweg ist die Fliegerviertel Karree GmbH in Landau. Dort, am Firmensitz in der Neustadter Straße,