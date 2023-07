Weil er sich in der Vergangenheit mehrfach über den Hund einer 45-Jährigen geärgert hatte, hat ein 28-Jähriger am Montagmittag die Wohnungstür des in der Klosterstraße in Edenkoben lebenden Frauchens beschädigt. Wie die Polizei berichtet, trat er die Glasscheibe der Tür kaputt. Zunächst war unklar, wer die Tat begangen hatte. Eine Blutspur führte allerdings zur Wohnung des Mannes. Er war barfuß, weshalb er sich bei der Handlung eine Wunde am rechten Bein zuzog. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.