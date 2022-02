Die Polizei hat in der Weinstraße in Edenkoben eine Kontrollwoche vom 8. bis 11. Februar durchgeführt. Dabei lag der Schwerpunkt laut der Beamten auf Geschwindigkeitsverstößen am dortigen Schulzentrum. Jetzt wurde Bilanz gezogen: Insgesamt mussten 151 Fahrer beanstandet werden. Davon wurden 131 gebührenpflichtig verwarnt – diese waren nur bis zu 15 Stundenkilometern zu schnell. Auf die restlichen 20 Fahrer kommt nun laut Polizei ein Bußgeldverfahren zu. Der „Spitzenreiter“ im negativen Sinne sei mit 58 bei erlaubten 30 Stundenkilometern gemessen worden. Nach Angaben der Polizei hat dies nicht nur ein Bußgeld, sondern auch einen Punkt in Flensburg zur Folge.

Wie die Beamten weiter berichten, führt überhöhte Geschwindigkeit immer wieder zu Unfällen. Insbesondere an Schulen und Kindergärten gilt zumeist aus gutem Grund Tempo 30. Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeige, wie wichtig Kontrollen seien. Deshalb will die Polizeiinspektion auch in Zukunft weitere Geschwindigkeitskontrollen in dem Gebiet durchführen.