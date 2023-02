Der Offenbach legte in Dansenberg vor, am Sonntag zog die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam nach. Vor dem Jobgipfel gaben die Mannschaften in der Handball-Oberliga nichts her.

29:23 für die SG hieß es nach dem Spiel in Bellheim gegen Handball Mülheim-Urmitz. Die Gäste konnten nur elf Spieler aufbieten. Zu allem Unglück verletzte sich Marco Lebernegg Mitte der ersten Hälfte schwer am Knie. Der Krankenwagen holte ihn ab. Dafür machten die Gäste es gut. In der 50. Minute lagen sie nur zwei Treffer hinten.

In hervorragender Spiellaune war SG-Spielmacher Arne Schäfer. Er rief die richtigen Spielzüge aus, welche dann oft auch umgesetzt wurden. Selbst war er mit sechs Treffern zweitbester Schütze aus dem Spiel. Übertrumpft wurde er von Joshua Albert, der in Angriff und Abwehr Schwerstarbeit leisten musste. Er traf siebenfach. Den tollen Rückraumtag komplettierte André Hilsendegen auf halb rechts mit fünf Treffern.

Die Mühlheimer suchten immer wieder ihren Kreisläufer und ihre Außenspieler, welche sich auch Würfe aus dem Nullwinkel nahmen. Gleich zu Beginn landete einer dieser Abschlüsse im Gesicht von SG-Keeper Max Geiger, der direkt zu Boden ging. Unbeeindruckt von diesem Niederschlag zeigte Geiger eine starke Leistung. Gerade in der Schlussphase nagelte er sein Tor zu und ließ ab der 54. Minute keine Treffer mehr zu. Patrik Sefrin krönte seine Leistung mit dem vorletzten Treffer von der Siebenmeterlinie. Den letzten Ballvortrag hatte Fabian Graap Sekunden vor Schluss. Er zog von neun Metern eine seiner gefürchteten Luft-Boden-Geschosse ab.

Nun lädt der TV Offenbach zum Jobgipfel am kommenden Samstag in der Queichtalhalle. Trainer Tobias Job gegen Trainer Christian Job, Offenbach gegen die Tiger, Oberligasechster geben Oberligasiebter. Der TVO setzte sich mit 6/2 Tore von Niklas Klein und fünf Toren von Philipp Mohra mit 26:21 (14:11) beim TuS KL-Dansenberg II durch.