Florian Hatt und Martin Langenfeld, der eine Trainer, der andere Kapitän des Basketball-Regionalligisten TV Bad Bergzabern, geben sich kämpferisch und glauben weiter fest an die Chance auf den Liga-Verbleib. Bei noch sechs ausstehenden Spielen brauchen die Kurstadt-Korbjäger mindestens vier, wahrscheinlich sogar fünf Siege. Mission impossible?

Verlieren verboten ist das Motto in den kommenden Wochen. Spielraum für eine weitere Niederlage am Samstag um 18 Uhr (Kreishalle Bad Bergzabern) gegen den Tabellensechsten TSG Heidesheim gibt es nicht mehr. „Durch die Niederlagen gegen den 1. FC Kaiserslautern und die SG TV Dürkheim/BI Speyer haben wir eigentlich alles an Spielraum ausgereizt. Wir müssen jetzt ganz schnell wieder die Kurve bekommen nach den bitteren Rückschlägen. Gegen Heidesheim ist ein Sieg Pflicht“, macht TVB-Trainer Florian Hatt klar, wie brisant die Lage ist. „Was wir die letzten zwei Wochen zeigten, ist nicht unser Anspruch. Wir können es besser, das hatten wir ja mit der Erfolgsserie davor von vier Siegen in fünf Spielen auch gezeigt.“

Hatt: Alles hinterfragen

Hatt sieht das Kollektiv gefordert, zu dem er sich selbst zählt. „Wir müssen alles hinterfragen. Wir sitzen alle in einem Boot, da zähle auch ich dazu. Zuerst einmal Selbstbewusstsein tanken, mit anderer Körpersprache die kommenden Aufgaben wieder anpacken“, sagt Hatt. „Das letzte Spiel haben wir defensiv verloren. Da gilt es besonders anzusetzen. Wir werden einiges neu justieren. Und haben auch schon Ideen für neue Impulse.“

„Wir waren alle ganz schön deprimiert nach den beiden Niederlagen. Woran liegt es, dass wir diese Runde so viele Spiele verlieren?“, fragt sich TVB-Kapitän Martin Langenfeld. „Sicher kann man in Bad Dürkheim gegen so eine starke junge Mannschaft verlieren. Doch ärgerlich war, dass wir phasenweise auf Augenhöhe waren, aber immer wieder mit einfachen Fehlern dem Gegner das Gewinnen leicht gemacht haben.“

Das Bestmögliche herausholen

Langenfeld ist ein großer Kämpfer. Dieser Willen und auch den festen Glauben, den Klassenerhalt noch auf den letzten Drücker zu schaffen, will er weiter in jedes Match nehmen. „Wir müssen von Spiel zu Spiel und nicht schon jetzt ans Saisonende denken. Zum Schluss werden wir eh sehen, ob es gereicht hat oder nicht. Aber solange noch alles drin ist, werden wir auch alle gemeinsam versuchen, noch das Bestmögliche herauszuholen. Woche für Woche.“

Seine Bänderverletzung hat Langenfeld auskuriert, dafür ist eine Blase am Fuß aus dem jüngsten Spiel geblieben. „Doch das kriege ich bis Samstag sicher wieder hin.“ Auf die Zähne beißen, ist jetzt angesagt bei den TVB-Cracks. Das gilt in dem entscheidenden Saisonschlussspurt für Langenfeld genauso wie für jeden einzelnen im TVB-Team. Mit Ausnahme des verhinderten Nick Larsen will der Turnverein gegen die TSG Heidesheim in Bestbesetzung auflaufen – und hofft auf breite Unterstützung, den „sechsten Mann“.