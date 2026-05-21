In der A-Klasse Südpfalz gibt am „grünen Tisch“ einen Führungswechsel: Das mit 3:2 gewonnene Spiel des VfB Hochstadt gegen den ASV Lug/Schwanheim wird als verloren gewertet.

Die Verbandsspruchkammer bestätigte damit die Entscheidung der Gebietsspruchkammer und lehnte den Einspruch der Hochstadter ab.

Der Hintergrund: Am 22. Spieltag hatte ein Anhänger des VfB Hochstadt laut Zeugenaussagen einen Spieler der Luger attackiert. Der Akteur wurde wegen einer Verletzung ausgewechselt und kam ins Krankenhaus. Die Südwestpfälzer spielten unter Protest weiter und verloren am Ende 2:3.

Die Gebietsspruchkammer des Fußballverbandes entschied gegen die Hochstadter, weil der Verein verantwortlich für das Verhalten seiner Zuschauer sei. Gegen diese Entscheidung legte der VfB Einspruch ein, der nun verhandelt und abgelehnt wurde. Die Begründung wird nachgereicht. Es gibt keine weitere Instanz mehr.

Lug/Schwanheim geht damit als neuer Spitzenreiter mit einem Vorsprung von drei Punkten in den letzten Spieltag.