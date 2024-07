Der TV Hatzenbühl aus der Faustball-Verbandsliga ist nur knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt. Lediglich drei Sätze fehlten zum Erfolg. Trainer Michael Schultz war trotzdem zufrieden mit dem Saisonergebnis.

Erst im Nachsitzen wurde die Meisterschaft, in der Faustball Verbandsliga Pfalz entschieden. Dem TuS Oggersheim gelang es, im nachzuholenden Spieltag mit einem Zittersieg über den punktlosen TSV Ludwigshafen, noch an Tabellenführer TV Hatzenbühl vorbei zu ziehen und sich die Meisterschaft zu sichern.

Der Nachholtermin des 7. Spieltages, der Anfang Juni witterungsbedingt ausfiel, sollte für die favorisierten Oggersheimer eigentlich eine reine Formsache auf dem Weg zur Meisterschaft sein. Das Quintett um den besten Schlagmann der Liga, Udo Reis, zeigte allerdings Nerven. Unerwartet verlor der TuS gegen die Vertretung von Tiefenthal 3 mit 3:2 Sätzen. Die erste und einzige Niederlage in der gesamten Runde.

Meisterschaft knapp verpasst

Zum Saisonende waren Oggersheim und der südpfälzische Vertreter, der TV Hatzenbühl, mit 14:2 punktgleich. Der TuS hatte dank zwei mehr gewonnener Sätze im Vergleich zu Hatzenbühl (23:7 zu 21:8) die Nase vorne. „Es ist für uns erfreulich so weit vorne in der Tabelle zu stehen“, sagt TVH-Coach Michael Schultz. „Wir konnten mit sieben Leuten die Runde spielen und mussten uns lediglich in unserem ersten Spiel dem Meister geschlagen geben.“

Michael Schultz musste im siebenköpfigen Kader nicht mitspielen. Er konnte sich ganz auf seine Rolle als Trainer und Motivator konzentrieren. Auf dem Feld musste er nicht eingreifen. „Sehr gut war auch, dass wir an unseren beiden Heimspieltagen im Waldstadion lediglich zwei Sätze abgaben. Bereits jetzt beginnen schon die Planungen für die Hallenrunde 2024/2025. “Ich habe schon drei Termine für die Halle der IGS Rheinzabern reservieren lassen. In der Sporthalle der Grundschule Hatzenbühl sind wir mittwochs ab 19 Uhr im Training. Wir möchten auch in der Halle eine gute Runde spielen“, berichtet Michael Schultz.