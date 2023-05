Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis zur Halbzeit lässt der TV Bad Bergzabern einen Leistungsunterschied zu und läuft hinterher. Er verliert gegen die SG TV Dürkheim/BI Speyer II. Seine fünfte Niederlage.

Am Ende schnupperte der TV Bad Bergzabern am ersten Erfolgserlebnis in der Saison 2022/2023. Doch der südpfälzische Basketball-Zweit-Regionalligist verlor auch das fünfte Rundenspiel.