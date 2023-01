Der Landauer Timo Gerach wird am Mittwoch sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga leiten. Er ist Schiedsrichter der Partie Bayer Leverkusen - VfL Bochum.

Es ist der vorläufige Höhepunkt in der Karriere des 36-Jährigen vom FV Queichheim, der seit 2011 professionell eingesetzt wird. Seitdem hat er 145 Partien in der 2. und 3. Liga sowie im DFB-Pokal geleitet. Seit 2014 fungierte er in 89 Spielen der 1. Liga als Assistent, seit 2018 ist er auch als Video Assistant Referee (VAR) im Kölner Keller bei Partien im Oberhaus tätig. Mit dem Hagenbacher Nicolas Winter als Vierter Offizieller ist heute in der BayArena ein weiterer Südpfälzer dabei.

Gerach profitiert als erster Unparteiischer von einer neuen Regelung, die zu Saisonbeginn eingeführt wurde. Zuvor wurde die festgelegte Zugehörigkeit der Schiedsrichter zu den einzelnen Ligen während der Saison nicht verändert. Doch im vergangenen Sommer hat Schiri-Chef Lutz Michael Fröhlich „offene Kader“ eingeführt. Damit können Schiris mit auffällig guten Leistungen auch während der Saison punktuell im Oberhaus auftauchen. Mit dabei als Coach im Kölner Keller ist auch Eugen Strigel aus Rheinzabern. Der frühere oberste DFB-Lehrwart sagt: „Ich habe mich riesig gefreut für Timo. Er ist der bisher einzige Kollege, der in dieser Saison hochrückt. Das ist ein deutlicher Hinweis für ihn und honoriert sein konstant hohes Leistungsniveau im bisherigen Saisonverlauf.“