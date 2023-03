Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Bornheimer Kerwe und das Rennen rund um den Saubrunnen sind wieder vereint. Im Interview mit Felix Schönhöfer erzählt der Vorsitzende des ausrichtenden RV Vorwärts Offenbach, Andreas Gensheimer, über Schwierigkeiten für Sprinter, die Chancen seines Vereins und Zuschauer aus Tradition.

Herr Gensheimer, am Montag ist Tempo angesagt. Was macht das Kerwerennen „Rund um den Saubrunnen“ in Bornheim so besonders?

Kerwerennen sind an sich schon etwas