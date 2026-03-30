Der SV Altdorf-Böbingen gewinnt in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen Harthausen mit einem späten Tor. Das Spiel von Spitzenreiter Maikammer endet nach einer Stunde.

FC Speyer 09 II - SV Rot-Weiss Seebach 0:3. Paul Stro schoss den SV RW in Führung (24.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Kaltenbach (61.), und Felix Laub (90.).

FV Dudenhofen III - FV Berghausen 0:3. Die Gastgeber hielten anfangs gut mit, wurden jedoch schwächer. Tore: Hussein Mahmoud (35.), Fritz Back (74.), Bence-Gabriel Balint (86.).

SV Altdorf-Böbingen - ASV Harthausen 1:0. Vor 80 Zuschauern legten beide Teams munter los. Mit Wiederbeginn wurde es hitziger (achtmal Gelb). Finjas Schröter setzte den „Lucky Punch“ (90.).

VfB Haßloch - FSV Schifferstadt II 7:0. David Müssig eröffnete das Spektakel (33., 50.). Der Tabellensechste zeigte gegenüber dem Achten keine Gnade. Lang (55.), Franzreb (62.), Abdul-Fattah (74.), Martin (79.) und Gerth (89.) bauten die Führung aus.

FG 08 Mutterstadt II - TuS Niederkirchen 1:4. Der Drittletzte ging in Führung (Behling, 15.). Die Gäste sortierten sich sofort wieder. Rheinheimer egalisierte (28.). In den letzten Minuten wendete Niederkirchen die Blamage ab. Daniel Neu (79., 89.) und Nico Tschirschke (84.) trafen.

FV Heiligenstein - Südhaardter SV 3:1. Rouven Gauweiler traf schon nach wenigen Sekunden für Heiligenstein. Noah Held glich aus (14.). Ergezen (74.) und Emre Köse (90.) trafen spät für den FV.