Selten dominierte eine Mannschaft das Endspiel um den rheinland-pfälzischen Pokal so deutlich. Uwe Eid ging nach dem 95:49-Triumph des TV Bad Bergzabern gegen die DJK Nieder-Olm auf Stimmenfang. Was sagen eigentlich Spielerfrauen nach so einem Spiel in der engen Kreishalle? Auch Alexander Schweitzer war da.

Alexander Schweitzer, Staatsminister des Landes Rheinland-Pfalz und Basketball-Fan: „DJK Nieder-Olm hat durchaus eine starke Mannschaft, doch der TVB die deutlich bessere Dynamik im Spielaufbau.