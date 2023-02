Für den TV Offenbach geht es am Samstag um 16.30 Uhr in Dansenberg weiter. Tobias Job, der auch in der kommenden Saison Trainer des Handball-Oberligisten sein wird, erwartet nach dem frustrierenden Auftritt in Mülheim eine Reaktion seiner Mannschaft. HB Mülheim-Urmitz ist am Sonntag zu Gast bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (18 Uhr, Spiegelbachhalle Bellheim).

„Wenn wir so auftreten wie in Mülheim, verlieren wir das Spiel“, warnt der Offenbacher Coach. Seine Mannschaft lag schnell 6:0 (6.) vorne und verlor mit 27:33 gegen personell gebeutelte Gastgeber. In Dansenberg erwartet Job Besserung bei einem Gegner, der im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt gebrauchen kann.

Nachdem Job im November vergangenen Jahres die Südpfälzer übernahm, galt seine Zusage zunächst nur bis Rundenende. Inzwischen hat er für die kommende Runde zugesagt. Keine der ersten acht Partien unter seiner Aufsicht ging verloren. In Mülheim ging die Serie zu Ende. „Es macht Spaß, die Jungs ziehen gut mit. Auch die Kaderplanung läuft so, dass ich damit weiterarbeiten möchte“, so der Coach. Aktuell werden sechs Jugendspieler regelmäßig ins Training eingebunden. Mit Andreas Benz, Felix Klein und Jan Kirchner konnten auch in dieser Saison A-Jugendliche Spielpraxis in der vierten Liga sammeln.

Schritt in Dritte Liga

Rückraumspieler Niklas Klein wird den TVO am Saisonende in Richtung VTV Mundenheim verlassen. „Es war eine sehr positive Zeit in Offenbach. Alleine die letzte Saison mit Platz drei am Ende zeigt, was für eine megageile Zeit ich hier hatte. Aber jetzt ist für mich der richtige Moment, diesen Schritt in die Dritte Liga zu gehen“, sagt der 23-Jährige zu seiner Entscheidung. Für den Linkshänder ist es die Rückkehr zu seinem Jugendverein.

Punkt im Hinspiel verschenkt

Christian Job hat bei der SG OBK schon vor längerer Zeit sein Engagement verlängert. Vom Kader wird nur Matthias Scheick ausscheiden, er ist verletzt und will aufhören. Am Sonntag fehlen weitere Spieler. Florian Bauchhenß habe sich im Training die Bänder gerissen, teilte Job mit. Maximilian Hauck falle ebenfalls aus. Im Hinspiel in Mülheim-Kärlich spielte die SG nach 28:24-Führung 28:28. Zumindest den einen verlorenen Punkt will Job holen. In der zweiten SG-Mannschaft und in der A-Jugend sieht er den einen oder anderen Spieler, der den Sprung ins Männer-Oberligateam schaffen kann.