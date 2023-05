Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den früheren Clubnamen hat die Gruppe an starken Spielern immer noch. Ihr früheres Domizil in Germersheim gibt es aber schon lange nicht mehr, die Heimspielstätte Fitness-Center Bornheim gibt es nicht mehr sehr lange. Trotzdem gelingt es ihr, in der ersten Sommerrunde in der Regionalliga und bei großen Turnieren stark aufzuspielen.

Weiter, immer weiter. Spielt die Mannschaft demnächst in der Squash-Bundesliga? Anders Kroscky kann nur milde lächeln: Kein Regionalligist kann sich das leisten – „außer