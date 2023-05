Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der TV Offenbach und die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam/Kuhardt sind sich am Sonntagabend in ihren Oberligaspielen ziemlich ähnlich. Beide holen Rückstände auf und erkämpfen sich Unentschieden. „Ich bin zufrieden mit dem Punkt“, sagt SG-Trainer Christian Job nach dem Spiel in Eppelborn. Was sagt sein Bruder Tobias Job in Offenbach?

30:30 (13:12) trennen sich der TV Offenbach und der TV Nieder-Olm. Erst mit der letzten Aktion des Spiels gewinnen die Hausherren am Sonntagabend einen Punkt. Lange sieht es nach der ersten