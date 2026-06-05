Die Staffelmeisterschaften in Landau sind eine Abwechslung im Wettkampfalltag. Besonders wenn zwei Leichtathletikstars aus der Region die Athleten motivieren.

Abwechslung im Wettkampfkalender der Leichtathleten. Die Pfalz-Staffelmeisterschaften im Landauer Südpfalzstadion förderten den Teamspirit, bei den ansonsten als Einzelkämpfer startenden Athleten.

Der Nachwuchs setzte die Akzente. „Jetzt muss ich doch starten“, haderte vor dem Start der 3x800m-Frauenstaffeln die Rülzheimer Trainerin Tanja Hellmann, nachdem eine Vereinskameradin absagen musste. „Gegen die jungen Mädels des TSV Kandel haben wir einen schweren Stand.“ Sie sollte recht behalten. Vom Start weg übernahm die 14-jährige Antonia Soller (TSV Kandel) die Führung, Hellmann folgte kurz dahinter. Für den TSV liefen dann Emma Holle (14) und Sylvie Bode (15) das Rennen von der Spitze aus zu Ende. Mit 7:27,98 Minuten lagen sie neun Sekunden vor der LG Rülzheim. Neben Hellmann waren hier Annika Müller und Rebecca Riedel im Einsatz. Alle drei sind mehr auf den längeren Strecken zu Hause. Für Sylvie Bode, die am letzten Sonntag Rheinland-Pfalzmeisterin über 800 Meter wurde, stehen als nächstes die „Süddeutschen“ in Koblenz an, während für Soller und Holle die Landesmeisterschaften in Kaiserslautern die nächste Herausforderungen sind.

Bei den Männern wurde das Trio des LCO Edenkoben seiner Favoritenrolle über die 3x1000m gerecht. Mit 9:21,14 Minuten setzten sich Dennis Mäuslein, Julian Weis und Tim Waffenbeier klar gegen die LG Rülzheim durch. Aber das schnellste Team über diese Strecke war das Team der U20 der TSG Eisenberg. Mit guten 8:57,31 Minuten dominierten Kai Baumbauer, Tim Kammerer und Julian Schreiner den Lauf, der gemeinsam mit den Männern gestartete wurde. Für die jüngsten Klassen gab es mit Sprint, Weitsprung und Schlagballwurf ein kleines Wettkampfangebot, das gut angenommen wurde. „Gegen über 2025 in Rülzheim haben wir bei den Staffeln einen leichten Rückgang. Das liegt wohl am Termin mit den anstehenden langen Wochenende“, erklärt sich der Bezirksvorsitzende Nicolas Bohr (Landau). Übrigens: Ganz prominente Weitenmesser hatten die Weitspringer. Die Stabhochsprungstars des ASV Landau, Oleg Zernikel und Dennis Schober, waren in der Sandgrube im Einsatz und motivierten den Nachwuchs.