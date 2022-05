„Den ersten Schritt von drei haben wir gemacht“, sagte Christian Job gestern Abend in Koblenz. Mit 29:25 (14:12) hatte seine Mannschaft gerade das erste Aufstiegsrelegationsspiel zur Handball-Oberliga beim HC Koblenz gewonnen. Joshua Albert (6) und Elias Horn (5) waren die erfolgreichsten Torschützen der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Job: „Es war nicht einfach. Koblenz hat schon ein paar routinierte Spieler. Meine Mannschaft hatte in den ersten 20 Minuten mit den Nerven zu kämpfen. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht.“ Nach dem 19:24 (49.) wurde es nicht mehr gefährlich. Nächster Gegner ist am Sonntag um 18 Uhr in Bellheim der TVA/ATSV Saarbrücken, der klar gegen die HSG Nahe-Glan verlor.