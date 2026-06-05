Vor dem letzten Spiel um den Aufstieg in die Oberliga ist der TB Jahn Zeiskam gewarnt. Wittlichs Trainer ist kein Unbekannter.

„Das ist schon eine super Mannschaft. Man sieht ihre Ambitionen zusammen mit ihrem hauptamtlichen Trainer Yusuf Emre Kasal“, sagt Jannick Immel, Trainer des TB Jahn Zeiskam, vor dem Aufstiegsspiel in Wittlich am Sonntag um 16 Uhr. Er hatte sich zusammen mit Funktionären und Spielern den SV Rot-Weiß Wittlich beim saarländischen FSV Jägersburg angesehen, wo dieser wie Zeiskam 5:0 gewann. „Sie haben einige sehr gute Einzelspieler wie die beiden Stürmer Christopher Bibaku und Alexander Klein in ihren Reihen. Die Mannschaft ist insgesamt sehr robust und zweikampfstark, hat Straßenfußballermentalität. Auf dieses Level müssen wir auch kommen. Wir gehen wie in ein Finalspiel. Auch die Zuschauer der Heimelf werden für Stimmung sorgen. Immel hat den gleichen Kader wie gegen Jägersburg an Bord. „Wir haben es in der eigenen Hand. Aufgrund der längeren Fahrt wird die Mannschaft bereits am Samstag mit dem Bus anreisen, der Fanbus folgt am Sonntag.“

Kasal ist seit Januar Trainer in Wittlicher, zuvor war er auch schon in Mechtersheim. Er setzt auf den Kunstrasenplatz. Bei einem 0:0-Unentschieden gibt es laut Verband erst Verlängerung und dann ein Elfmeterschießen. Bei einem 1:1 oder einem anderen Unentschieden wäre Zeiskam der Aufsteiger.

Nur Aufstieg zählt

„Nach fünf Jahren in Zeiskam gibt es für mich keinen größeren Wunsch als den Aufstieg“, erklärt Teammanager Patrick Pfaff. Er war von der Gegenwehr der Jägersburger sehr enttäuscht. „Wittlich ist eine gute Mannschaft, die viele lange Bälle zu ihren großen Stürmern schlägt. Da müssen wir hinten in der Abwehr wach sein. Spielerisch sind sie aber nicht besser.“

„Es wird sicher nicht leicht. Das ist eine gestandene, gute Mannschaft mit guten Fußballern, die ohne Widerstand Jägersburgs auch 7:0 hätte gewinnen können. Dazu kommt der für sie gewohnte Kunstrasen. Aber wir wissen uns zu wehren“, sagte der Sportliche Leiter Manfred Weck.

Für Kapitän Florian Simon ist es egal, wie die Regeln jetzt bei einem Unentschieden sind: „Wir wollen einfach gewinnen und nicht auf Unentschieden spielen. Alles andere interessiert uns nicht.“