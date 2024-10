Vier Südpfälzer Fußballer und Trainer haben sich zusammengetan und starten eine Fußball-Schule. Eine Konkurrenz zu den Vereinen soll diese nicht sein.

Am Montag, 14. Oktober (17.30 Uhr), und am Samstag, 19. Oktober (14 Uhr), ist es so weit: Die „Elite Soccer Fußballschule“ startet in Maximiliansau