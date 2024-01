Michael Übel wird Handball-Trainer der TSG Haßloch. Ob in der Dritten Liga oder in der Oberliga , wird sich zeigen.

Der Offenbacher wird die Nachfolge von Marcus Muth antreten, der schon beim Antritt seiner neuen Aufgabe im Oktober signalisiert hatte, nur bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 zur Verfügung zu stehen. Übel kommt aus einer dann zweijährigen Pause nach seiner letzten Aufgabe als Trainer beim Handball-Oberligisten TV Offenbach. „Michael war mein Wunschkandidat, wir hatten einige gute Gespräche und ich freue mich, dass er uns seine Zusage gegeben hat“, sagte Kevin Seelos, der sportliche Leiter der TSG Haßloch.

„Nach so vielen Jahren in Offenbach tut ein Tapetenwechsel ganz gut. Ich war nie ganz weg vom Handball, habe auch viele Spiele gesehen, aber jetzt habe ich wieder Lust, an der Seitenlinie zu stehen“, sagte Übel. Dabei hofft der Südpfälzer, der beruflich als Abteilungsleiter Marketing tätig ist, die TSG Haßloch als Drittligist übernehmen zu können. „Die Chancen sind noch da, die TSG hat noch ein gutes Heimprogramm, aber es sind auch die Vier-Punkte-Spiele, die gewonnen werden müssen“, so Übel. Dabei hat der B-Lizenz-Inhaber konkrete Vorstellungen: „Das Wichtigste ist für mich, dass die Mannschaft die Struktur im Angriffsspiel bewahrt und auch die individuellen Komponenten jedes einzelnen Spielers zum Tragen kommen.“