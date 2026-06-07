Clemens Pfadt vom TV Nußdorf glänzt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz über 400 Meter Hürden.

Mehrere Leichtathleten aus der Südpfalz haben bei den Rheinland-Pfalzmeisterschaften in Mainz die Normen für überregionale Titelkämpfe erreicht.

U20-Athlet Clemens Pfadt vom TV Nußdorf trat bei den Aktiven über 400 m Hürden an, um frühzeitig die geforderte Norm von 57 Sekunden für die deutschen Meisterschaften in Bochum zu unterbieten, was ihm in der zweitschnellsten Zeit von 54,45 Sekunden auch eindrucksvoll gelang.

Fünf Zentimeter fehlen

Nach seiner Qualifikation für die „Deutschen“ im Weitsprung und Hürdensprint löste Anton Seitz vom TV Nußdorf auch im Stabhochsprung als Vizemeister mit 4,50 Meter das DM-Ticket. Nun wird das Projekt Zehnkampfnorm in Bernhausen die nächste Aufgabe sein. Stark war auch das Speerwurfresultat des U18-Siegers Leon Popp (TS Germersheim) von 55,20 m. Lea Braun (U20) vom LCO Edenkoben blieb im Kugelstoß mit 11,09 m unter ihrer Bestmarke von 12,45 m. Damit fehlen ihr zur DM-Norm nur noch fünf Zentimeter. Die 15-jährige Natalie Brunner vom ASV Landau hatte sich bereits im Vorfeld im Kugelstoß mit 12,22 m die Teilnahme an der U16-DM gesichert. Sie wurde mit 11,29 m Sechste.

Für die „Süddeutschen“ qualifizierten sich bei den Aktiven Sebastian Hanß vom TV Bad Bergzabern im Diskuswurf und Annika Müller (LG Rülzheim) über 5000 m. Bei der männlichen Jugend gelang dies Frederik Bender vom TV Nußdorf im Dreisprung und Julius Klemt aus Herxheim über 800 m. Bei der weiblichen Jugend liefen die beiden Germersheimerinnen Lana Ruhnau und Sevetlana Da Silva die geforderten Zeiten über 100 m beziehungsweise 200 m. Über 100-m-Hürden schaffte die Leni Fischer (W15, Nußdorf) die Norm.