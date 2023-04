Fußball-Bezirksligist VTG Queichhambach muss mindestens drei Monate ohne Leutrim Osaj auskommen. Beim 9:0-Sieg des Tabellenzweiten gegen den FVP Maximiliansau rutschte der 31-Jährige, der das 5:0 erzielt hatte, auf dem nassen Rasen aus und brach sich den rechten Ellenbogen. „Es hat ganz laut geknallt. Ich wusste sofort, was los ist“, sagte der Führungsspieler. Er will aber am Sonntag (15.30 Uhr) bei Rot-Weiß Seebach als Motivator dabei sein. Osaj hatte sich bereits 2017 beim SV Viktoria Herxheim am selben Arm einen komplizierten Bruch zugezogen. Seinen Humor hat er nicht verloren: „Neben meinem dreijährigen Sohn Boiken und der kleinen Anduena hat meine Frau Florijana jetzt noch ein drittes Kind zu Hause.“