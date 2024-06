Der Kila-Cup führt Kinder spielend an Disziplinen heran. Höhepunkt ist die Staffelverfolgung. In Offenbach holen die Red Hot Chili Runners auf. Reicht es noch?

46 Mannschaften von der U8 bis zu U12 sind da. Das Wetter meint es gut. Es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt für den Kinderleichtathletikcup (Kila), den der TV Offenbach im Stadion ausrichtet. Die Kleinsten beginnen.

In der Kinderleichtathletik seien alle Disziplinen so angelegt, dass sie zu den Spezialdisziplinen hinführten, erklärt TVO-Abteilungsleiter Ralf Pospich. Der Mannschaftswettbewerb stehe vor dem Einzelwettkampf. Die Teams kämpften im 30-Meter-Hindernisprint, im Medizinballstoßen, im Hoch-Weitsprung und im Laufbiathlon gegeneinander.

Noch kein Meister vom Himmel gefallen

Gerade im Laufbiathlon hat der Ausrichter alle Mühe, das Regelwerk durchzusetzen. Die kleinen Athleten sind so wuselig, dass so einiges schiefgeht. Es ist schließlich noch nie ein Meister vom Himmel gefallen und früh müht sich. Das merkt man den kleinsten Athleten an, die meisten sind zum allerersten Mal in einem Wettkampf.

Am Ende setzen sich die grünen Schmetterlinge der TG Frankenthal souverän durch. Die weiteren Plätze belegen die Wörther Käpt'n Blaubär Minis vor den ABC-Fröschen des ABC Ludwigshafen. Die TVO-Speedys sind nervös. Am Ende reicht es für den neunten Platz unter 13 Teams.

Ausgebremst

20 Mannschaften sind im Feld der U10. Die Acht- und Neunjährigen absolvieren dieselben Disziplinen wie die Jüngeren. Das Ergebnis fällt sehr knapp aus. Durchsetzen kann sich auch hier die TG Frankenthal mit den grünen Grashüpfern vor den grünen Flitzern aus Edenkoben. Die Superkids des TV Offenbach werden von einem Sturz im Hindernissprint ausgebremst. Die Gruppe belegt dennoch den zweiten Platz in dieser Vordisziplin des Hürdenlaufes. Auch im Hoch-Weitsprung wird sie Zweiter. Eine bessere Platzierung verpasst sie im Biathlon, sie muss zu viele Strafrunden hinnehmen. Es reicht für den dritten Platz auf dem Podest.

Mit Zeitabständen auf die Bahn

Den Wettkampftag rundet die U12 ab. Zwölf Mannschaften messen sich. Ihre Disziplinen sind näher an den Spezialdisziplinen, die man aus der Leichtathletik gewohnt sind. Der Fünfsprung ist eine Hinführung zum Dreisprung, das Medizinballstoßen ist schon sehr eng an den Kugelstoß angelehnt. Außerdem werden 50 Meter gesprintet. Die Vorergebnisse dieser drei Disziplinen führen zum Höhepunkt des Wettkampfs, der 800-Meter-Staffelverfolgung. Dabei gehen die Mannschaften mit Zeitabständen auf die Bahn, die aus den Vordisziplinen errechnet werden.

Nach drei Disziplinen führt Edenkoben. The Green Fighters eröffneten den Wettkampf mit 4,8 Sekunden Vorsprung vor den Roten Blitzen des ABC Ludwigshafen und können diesen bis ins Ziel retten. Die Red Hot Chili Runners des TV Offenbach, die den Kugelstoß für sich entscheiden konnten, müssen mit einem Rückstand von 43 Sekunden von Rang sechs starten. Die Schlussläufer Julian Fried und Luna Vögeli können sehr viel Zeit aufholen. Sie überholen die Rennmäuse aus Bruchweiler und die Eisbären der TSG Eisenberg. Am Ende fehlen vier Sekunden zum Podest. Das Podest komplettieren die roten Blitze des ABC Ludwigshafen und die Neustadter Minions.