Nur wenige Starterinnen gingen beim 1. Rundstreckenrennen in Minfeld an den Start. Hannah-Franziska Brand vom RSV Rheinzabern stört das nicht – für sie ging es danach weiter.

Beim 1. Rundstreckenrennen des RV Edelweiß Kandel in Minfeld nahmen an den Frauenrennen nur wenige Sportlerinnen teil. Trotz der schwülwarmen Bedingungen tat dies der Leistung von Hannah-Franziska Brand ( RSV Rheinzabern) keinen Abbruch.„So ein Dorfrennen hier in der Nähe zu fahren macht einfach Spaß“, erzählt die 18-Jährige, die Ende Juni bei den Deutschen Meisterschaften startet und danach hofft, für die Europameisterschaften auf der Bahn nominiert zu werden.

Als einzige Starterin in der weiblichen U19, sie fuhren die 40,5 Kilometer zusammen mit den Frauen sowie der männlichen Jugend U17, hielt sie sich von Beginn an nicht zurück, fuhr couragiert im Feld mit und führte später längere Zeit eine Gruppe an. Dass die Teilnehmerzahlen von Frauen und Juniorinnen zu wünschen übrig ließen, beschäftigt sie: „Es wäre schon viel schöner, wenn es reine Frauenfelder geben würde. Gerade bei den kleinen Dorfrennen merkt man es extrem. Da ist es auch total verständlich, wenn die Veranstalter kein eigenes Frauenrennen anbieten. Wozu auch, wenn da nur drei oder vier Radfahrerinnen am Start stehen.“

Belgien und Training mit den Nachwuchsfahrern

Brand startet oft in Belgien. Die Welt sei dort eine andere: „Da sind allein in der U19 über 120 Fahrerinnen. Dann macht es natürlich mehr Spaß, sich in so einem Feld messen zu dürfen“, so die Rheinzabernerin. Dennoch: Sie macht keinen Hehl daraus, auch mit Jugendlichen gerne zu fahren: „Bei den Jungs ist die Intensität viel höher, es ist manchmal extrem hart. Aber der Trainingseffekt ist dann umso größer.“ Die 15 Kilometer von zu Hause nach Minfeld ist sie schon mit dem Rad gefahren, zwei Stunden hing sie nach dem Rennen jetzt noch zusätzlich dran. Auf Geheiß ihres Trainers?: „Ich habe ihm gesagt, dass ich gern Rennen fahren würde. Er weiß, dass es mir großen Spaß macht und auch gut für den Kopf ist. Er hat gesagt: Okay, dann mach. Aber fahr danach noch trainieren.“

Ihr Vereinskollege Linus Sturm siegte in der U17, kam entkräftet ins Ziel. Zufrieden mit der Leistung? „Nicht wirklich. Wir haben die letzten Tage viel trainiert, so habe ich mich heute auch gefühlt“, erzählt er, der bei Hitze nicht sein ganzes Leistungsvermögen abrufen könne. „Ich versuche, mich im Training irgendwie daran zu gewöhnen“, so Sturm.

In Minfeld wurde im Tagesverlauf der Himmel immer schwärzer, bevor es in kürzester Zeit stark regnete, gefolgt von Hagel, Blitz und Donner. Das folgende Mastersrennen musste daher eine halbe Stunde später starten.