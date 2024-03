Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herxheimer Voltigiererin Hannah Steverding startet an Ostern zuversichtlich in die WM-Saison. Zunächst einmal im Einzel, denn ihr Team muss noch zuschauen.

„Bern war mein Lieblings-CVI“, sagt Hannah Steverding. Bern ist in diesem Jahr das große Ziel für die 25-jährige Voltigiererin aus Herxheim. Denn in der Bundeshauptstadt der Schweiz wird die Senioren-Welt- und Junioren-Europameisterschaft ausgetragen. Ab dem 16. Juli würde Steverding gerne in die Post-Finance-Arena einlaufen, in der sonst der SC Bern seine Eishockeyspiele austrägt.

Zuletzt hatte Steverding einen kleinen Auftritt daheim in Herxheim. Bei der Regionalsichtung für den Preis der Besten der Nachwuchsvoltigierer konnten auch die beiden Bundeskadermitglieder des Renn- und Reitvereins, Steverding und Jonathan Geib, Bundes-Disziplintrainerin Elisabeth Simon den Stand ihrer Vorbereitung zeigen.

Neue Kür, neues Technikprogramm

„Ich habe eine neue Kür und ein neues Technikprogramm, die Musik ist aber die vom vergangenen Jahr“, erzählt Steverding. Mit dem Stand der Vorbereitung auf die Saison ist sie zufrieden. „Es läuft gut, das Einzel macht richtig Spaß und Flash und ich haben wieder zueinandergefunden“, berichtet sie mit Blick auf Royal Flash, ihr mittlerweile 18-jähriges Verlasspferd. „Wir versuchen, die gemeinsame Zeit zu genießen“, sagt Steverding.

