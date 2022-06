Drei Südpfälzer Sprinter haben bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U18 und Aktiven in Eisenberg die Normen für die deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm oder die Schülermeisterschaften in Bremen erfüllt.

Nach seinem verkrampften 100-Meter-Vorlaufsieg in 11,72 sek kam Paul Becker vom TV Nußdorf mit besserem Start im U18-Finale in ausgezeichneten 11,35 sek hinter dem Sieger Nico Löffler aus Bad Ems ins Ziel. Er kann sich nun auf die „Süddeutschen“ und die deutschen Meisterschaften vorbereiten.

Die noch in der Schülerklasse startberechtigten Hendrik Lindemann (TVN) und Jan Rheude (LCO Edenkoben) erreichten die geforderte Qualileistung von 11,80 sek für Bremen ebenfalls. Hendrik Lindemann lief punktgenau diese Zeit im Vorlauf und verzichtete dann auf das Finale der Jugend U18. Rheude kam mit 11,95 sek als Nachrücker in den Endlauf und nutzte in neuer Bestzeit von 11,78 sek die Chance. Nach dem Lauf bedankte sich der Edenkobener Athlet, dass er dieses Gelegenheit bekam.

Rheinland-Pfalz-Meister sind: vom TV Nußdorf: Eva Lübke, 10,38 m im Dreisprung U18; Cosima Pietraß, 1,55 m im Hochsprung der Frauen; LG Rülzheim: Tim Müller, 3000 Meter in 10:26,40 min (noch U14); Annika Müller, 3000 Meter U18 in 11.23,39 min; TV Rheinzabern: Jerome Schwager, Diskuswurf U18 47,98 m (15 Meter Vorsprung); LCO Edenkoben: Benjamin Kutschera, Speerwerfen U18 46,41 m; ASV Landau: Mark Piorko, Hochsprung U18 1,74 m.