Der FC Basara Mainz besiegte den FSV Offenbach mit 2:0 (1:0). Damit ist die Jahnke-Elf seit sechs Partien in der Fußball-Verbandsliga sieglos.

Gleich nach dem Anstoß führte ein Ballverlust zum Rückstand, Abou Daya traf nach wenigen Sekunden. In einer schwachen Partie drängte Offenbach nach der Pause auf den Ausgleich. Daniel Szadorf köpfte an den Innenpfosten (65.), den Abpraller setzte Mex Messerschmitt aus kurzer Distanz neben das Tor. Haris Beslic sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung zugunsten der Japaner vor der Rekordkulisse von 350 Fans.

„Unsere schlechte Chancenverwertung ist das große Manko. Daran müssen wir in der Pause arbeiten“, so FSV-Sportdirektor Michael Wachler. kebe