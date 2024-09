Ob es gegen die TSG Bretzenheim mit dem nächsten Saisonsieg des Verbandsligisten FSV Offenbach klappt? Ein Neuzugang im Trainerteam will mit Videos dazu beitragen.

„Wir wollen auf keinen Fall erneut einem Gegner aus dem Tabellenkeller zum ersten Saisonsieg verhelfen.“ Das sagt Trainer Daniel Jahnke vor dem Heimspiel seines FSV Offenbach am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die TSG Bretzenheim am neunten Verbandsliga-Spieltag. Neuling TuS Steinbach hatte vergangene Woche die Rot-Weißen bezwungen, war zu seinem ersten Dreier gekommen. Offenbachs Übungsleiter war mächtig sauer: „Ich habe die ganze Woche gewarnt, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Genau das haben einige getan.“

Leitwolf Günes

Die Gäste aus dem Mainzer Zentrum sicherten sich im Mai am letzten Spieltag in einem Endspiel gegen den Abstieg den Klassverbleib. Trotz Pausenrückstand und Unterzahl gewannen sie mit 3:2 beim FC Bienwald Kandel, der den bitteren Gang in die Landesliga antreten musste. Nach einem Umbruch stehen viele Talente aus den eigenen Reihen im Kader. Leitwolf ist der 31-jährige Abwehrchef Serdal Günes, der für den TSV Schott Mainz in der Regionalliga aufgelaufen ist. Der neue Trainer Timo Schmidt: „Die Lage ist nicht einfach. Deshalb brauchen wir unbedingt den ersten Saisonsieg. Am Sonntag wollen wir den Bock umstoßen.“

Eine ausführliche Videoanalyse ist seit Saisonbeginn fester Bestandteil der Trainingswoche im Queichtalstadion. Den Spielern werden in ausgewählten Spielsequenzen Handlungsfelder aufgezeigt, die dann gemeinsam besprochen werden. Dafür zuständig ist Adnan Sentürk, seit Juli neu im Trainerteam. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam von seinem Heimatverein FVP Maximiliansau, den er als Spielertrainer in die Bezirksliga geführt hat. Der Kontakt entstand über FSV-Torwarttrainer Sascha Hahn, mit dem der B-Lizenz-Inhaber am DFB-Stützpunkt in Minderslachen den Nachwuchs des Fußballkreises Südpfalz ausbildet. Sentürk coachte viele Jahre die A-Junioren des FVPM, bestritt von 2016 bis 2018 für den FC Bienwald Kandel 39 Partien in der Verbandsliga und wechselte dann zum badischen Landesligisten Fortuna Kirchfeld. Er stand in allen bisherigen Spielen auf dem Platz, viermal kam er als Joker. Sein bisheriges Fazit: „Ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen. Es gibt keinerlei Grüppchenbildung. Ich profitiere enorm von Daniel Jahnkes langjähriger Expertise.“

Studium fast fertig

Adnan Sentürk geht gerne schwimmen, mag alle Ballsportarten und erwirbt gerade die nachwuchsspezifische B+-Lizenz, darf dann Männermannschaften bis zur Oberliga trainieren. Sein Lehramtsstudium für Mathematik und Sport an Gymnasien befindet sich auf der Zielgeraden. Der Wörther schreibt gerade seine Masterarbeit, in Kürze beginnt das Referendariat.

Besonders stolz ist er auf die Entwicklung von Luca Preuß, den er vom FVPM „mitbrachte“. Dieser 21-Jährige bewältigte auf Anhieb den Sprung von drei Spielklassen, hat sich einen Stammplatz als Außenverteidiger erobert. „Luca ist unheimlich ehrgeizig und wissbegierig, er arbeitet permanent an seiner Weiterentwicklung. Das macht mir große Freude“, so Adnan Sentürk.

Jakob Born nach Verletzung und Urlauber Luca Schlee sind wieder dabei, Alexander Hayes fehlt aus privaten Gründen.