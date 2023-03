Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Wörth spielt die Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Gökhan Istanbullu gewann das Entscheidungsspiel um den zweiten Platz in der A-Klasse in Erlenbach gegen den SV Viktoria Herxheim II mit 6:3 nach Elfmeterschießen.

Die Bavaren gingen zweimal in Führung, einmal durch Rico Sachs (19.) und dann durch Anil Akal (46.). Herxheim glich mit den Treffern von Marco Seither (44.) und Sandro Wetzka (81.) jeweils