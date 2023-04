Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Kandel schwimmt sich in der Verbandsliga frei. Das 2:1 gegen den SC Idar-Oberstein ist der neunte Saisonsieg. „Poldi“, wie Gerhard Lankow im Verein gerufen wird, hatte das der Mannschaft nicht zugetraut.

Mit dem 2:1-Heimsieg über den SC Idar-Oberstein machte der FC Bienwald Kandel einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga. Christian Henn quittierte in