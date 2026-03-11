Einen herausragenden Erfolg feierte das U14-Mädchenteam des Europa-Gymnasiums Wörth beim Landesfinale Schwimmen von „Jugend trainiert für Olympia“ im Monte Mare in Kaiserslautern.

Bereits im Regionalfinale am selben Ort deutete sich an, welches Potenzial in den Schwimmerinnen steckt. „Die meisten von ihnen trainieren im Schwimmverein Wörth unter der Leitung von Martin Trauth, der die Teams auch bei den Wettkämpfen rund um ,Jugend trainiert für Olympia’ begleitet“, teilte Sportlehrerin Anne Poirier mit. Mit der besten Meldezeit angereist, gingen sie am Dienstag als leichte Favoritinnen ins Rennen – und wurden dieser Rolle eindrucksvoll gerecht. In den Staffelwettbewerben schlugen die EGW-Schülerinnen jeweils einige Sekunden vor ihren stärksten Konkurrentinnen aus Ingelheim an. Spätestens beim abschließenden Zehn-Minuten-Dauerschwimmen ließen Jana Dumler, Elena Peña Wincierz, Zoe Kuniß, Laura Scheerer, Lisa Stöffler, Aileen Müller und Helena Degitz keinen Zweifel mehr aufkommen: Die Landesmeisterschaft und damit das Ticket zum Bundesfinale nach Berlin gehören ihnen.

Damit schickt das Europa-Gymnasium zum zweiten Mal in Folge ein Schwimmteam zum Bundesfinale. Sechs der acht Teammitglieder dürfen dieses unvergessliche Erlebnis im September zum zweiten Mal genießen.

Angelina Schütze und Nicolas Peña-Wincierz waren als Wettkampfrichter und moralische Unterstützung dabei. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Schüler freiwillig für einen Zwölf-Stunden-Tag melden, um sicherzustellen, dass solch ein Wettkampf überhaupt durchgeführt werden kann“, erkennt Poirier dies an. „Ein großartiger Erfolg für unsere Schule und ein Lohn für das intensive Training der letzten Monate – entsprechend ausgelassen wurde dieser Triumph auch auf der zweistündigen Rückfahrt gefeiert.“

Mit dabei: Die U18-Mannschaft, die im Landesentscheid mit dem Herzog-Johann-Gymnasium aus Simmern auf einen überlegenen Gegner traf und sich mit den Schulen aus Trier und Pirmasens ein spannendes Rennen um die verbleibenden Podestplätze lieferte. Juliana Kloß, Emilia Kloß, Leonie Polotzek, Lucy Theisinger, Klara van Riet, Lena Schof, Lena Hannig, Elisheva Kamdoum und Leny Willy gewannen Bronze.