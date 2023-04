Das Otto-Hahn-Gymnasium hat zum ersten Mal in seiner Geschichte mit einem Fußballteam den Fritz-Walter-Cup gewonnen.

Fußballer des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums haben den Fritz-Walter-Cup gewonnen und sich von 293 Mannschaften als die beste Auswahl in der Halle in Rheinland-Pfalz herauskristallisiert. Nach dem Sieg beim Regionalentscheid habe „das blaue Wunderteam vom Jahrgang 2010“ auch in Kaiserslautern seine hohe Qualität bewiesen, so Lehrer Nikolaus Müller. Im Auftaktspiel gegen das Rhein-Gymnasium Sinzig erzielte Lasse Werber früh das entscheidende 1:0. Gegen das Gymnasium aus Idar-Oberstein konnte Werber die Führung des Gegners direkt kontern. Im Siebenmeterschießen hielt OHG-Torhüter Jano Bach zwei Schüsse und verwandelte selbst den entscheidenden Siebenmeter.

Im Halbfinale trafen die Landauer auf die IGS Mainz-Bretzenheim. Das Spiel endete, auch dank eines überragend haltenden Jano Bach, 0:0. Wieder folgte ein Siebenmeterschießen: Lasse Werber glich aus. Jano Bach verwandelte und parierte den nächsten Schuss. Auch das OHG scheiterte danach. Im nächsten Duell sollte es erfolgreich sein: Jano Bach hielt, Lasse Werber verwandelte. Die Mannschaft hatte das Finale erreicht.

Werber brachte sie mit einem Freistoßtor gegen das Max-Planck-Gymnasium aus Trier in Führung. Nach dem 1:1 ging das OHG wieder in Führung, Malte Haßelwander schloss einen Konter ab. Es blieb beim 2:1. Das Otto-Hahn-Gymnasium hat zum ersten Mal in seiner Geschichte den Fritz-Walter-Cup gewonnen. Die Erfolgreichen: Joel Aghajanyan, Jano Bach, Felix Bauer, Lunis Hasselwander, Malte Haßelwander, Jaden Jahn, Maximilian Rudolph, Lasse Werber; Trainerteam: Nikolaus Müller und Peter Bourquin.