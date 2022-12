Zwei Schulen in Edenkoben bekennen sich klar zum Sport und haben ein Angebot von Bildungsministerium und Landessportbund wahrgenommen, sich als Partnerschule des Sports zu qualifizieren. Am Freitag um 13.30 Uhr beginnt eine kleine Sportgala.

Grundschulen können Partnerschulen für Spiel, Sport und Bewegung werden, weiterführende Schulen Partner- oder Eliteschulen des Sports. Grundschule und Gymnasium in Edenkoben wollen Sport als offiziellen Schwerpunkt in ihr Profil aufnehmen. Das hat geklappt: Am heutigen Freitag werden der Schulsportreferent der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion und der Landessportbund die Zertifikate übergeben, die für sportbegeisterte Eltern eine Orientierungshilfe sein können, auf welche Schule ihre Kinder gehen sollen.

Ausführliche Bewerbungen

Hinter den Zertifikaten stehen zwei ausführliche Bewerbungen. Florian Trattnig vertrat das Gymnasium, Sebastian Dörr die Grundschule in Absprache mit der Schulleitung. Ein zentraler Punkt beider Schulen ist die Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia“ und anderen Schulsportwettbewerben und die damit einhergehende Kooperation mit Sportvereinen. In Edenkoben können sich die Schulen auf ein breites Netz an Vereinen stützen, die eng mit ihnen zusammenarbeiten. Die Schulträger, beim Gymnasium der Landkreis SÜW und bei der Grundschule die Verbandsgemeinde, gewährleisten eine gute Ausstattung der Sporthallen und Pausenräume.

„Es wird ein breites Band an Voraussetzungen gefordert, um dieses Zertifikat zu bekommen. So geht es nicht nur um den Sportunterricht an sich, sondern auch um ein bewegungsorientiertes Fahrtenangebot, einen motivierenden Pausenhof und vieles mehr“, erzählt Trattnig. In der Grundschule wird noch mehr Wert auf die ganzheitliche Bewegung gelegt mit Bewegungswoche, Tanzpause, Schwimmkonzept.

Kleine Anerkennungsprämie

Dass die Schulen auch miteinander arbeiten, wird sich am Freitag zeigen. Grundschüler zeigen einen Tanz, Fünftklässler des Gymnasiums unterstützen sie. Zur Sportgala gehören Gerätturnen-, Tischtennis- und Basketballstationen. Die Auszeichnung gilt für vier Jahre und kann verlängert werden. Zertifiziert sind schon die Grundschule Annweiler, das Otto-Hahn-Gymnasium Landau und das Pamina-Schulzentrum Herxheim. Laut Schulsportreferentin Katrin Riebke ist die Auszeichnung mit einer Prämie von 700 oder 500 Euro verbunden.