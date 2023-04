In einem spannenden Derby vor 140 Fans gewann der 1. FC Lustadt das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz beim Tabellennachbarn TuS Mechtersheim II mit 3:2 (2:1).

Acht Minuten nach der Führung des TuS erzielte Patrick Schneider nach Zuspiel von Michael Dambach den Ausgleich (12.). Der überragende Kapitän Ahmet Misirli bereitete die beiden Treffer von Nicolas Findt (mit dem Pausenpfiff) und Joker Leon Kewitz (80., Diagonalschuss in den Winkel) vor. Nach dem Anschlusstreffer in der 82. Minute hielt die dicht gestaffelte FCL-Abwehr der Schlussoffensive der mit Spielern des Oberligakaders verstärkten Römerberger stand.

Gegen die Wertung der Partie beim SV Seebach am 26. März hat der FCL Protest eingelegt. Als Grund nennt Spielleiter Manfred einen aus seiner Sicht klaren Regelverstoß des Referees. Bei einer Gelben Karte für einen FCL-Akteur habe der das Spiel nicht unterbrochen, bei dieser Aktion sei dann das Tor zum 1:0-Endstand gefallen. Zudem sie die Verwarnung nicht im Spielbericht vermerkt. Die Verbandsspruchkammer hat das Wort.

Mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr) beim TuS Knittelsheim kann der FCL wieder ins Geschehen um den Aufstieg eingreifen. Im zweiten Südpfalzderby muss der FVP Maximiliansau am Sonntag (15.30 Uhr) beim Rangzweiten VTG Queichhambach gewinnen, um seine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Staffelleiter Rüdiger Werling: „Egal was in den oberen Klassen passiert, es steigen auf jeden Fall fünf Teams ab.“