Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fakten sprechen für einen echten Kracher: Der Tabellenzweite Viktoria Herxheim erwartet an diesem Samstag um 16 Uhr den Tabellenführer SC 07 Idar-Oberstein zum Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga. Der Aufsteiger kann bis auf drei Punkte an den Titelfavoriten heranrücken und hat noch ein Spiel mehr.

In Herxheim erwarten sie eine hoch- interessante und rassige Begegnung mit einem sehr guten Gegner. „Wir freuen uns auf die Partie. Wenn man solch ein Spitzenspiel bestreiten darf, dann