Dass es nach dem Überraschungscoup gegen den Tabellenzweiten TV Langen II nun zum Rückrundenstart in der 2. Basketball-Regionalliga gerade so weitergeht, denkt beim TV Bad Bergzabern keiner. Am Samstag gastiert die Mannschaft beim ungeschlagenen Spitzenreiter TuS Makkabi Frankfurt (16 Uhr).

Ihr letztes Spiel vor Weihnachten. Im Hinspiel am ersten Spieltag schrammten die Kurstadt-Korbjäger nur knapp am Erfolg vorbei. Lange führte die Mannschaft um Trainer Florian Hatt, erst nach