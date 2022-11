Völlig chancenlos mit 40:82 (24:37) unterliegt der TV Bad Bergzabern in der 2. Basketball-Regionalliga beim Aufsteiger TSG Heidesheim. Die Kurstadt-Korbjäger verlieren immer mehr den Anschluss an den Rest der Liga.

Nach der sechsten Niederlage im sechsten Spiel läuten die Alarmglocken im Abstiegskampf noch schriller. In solch einer Misere steckten die TVB-Cracks schon zehn Jahre nicht mehr. Besonders bitter ist die jüngste Pleite gegen den Liga-Neuling, da mit Jeremy Black, Martin Langenfeld, Leonard Laxa, Eric Bergmann oder Philipp Behrendt die meisten Leistungsträger wieder zur Verfügung standen.

Nach einem relativ ausgeglichenen ersten Viertel (13:18) gerieten die Bergzaberner durch einen 19:11-Lauf der Gastgeber noch vor dem Seitenwechsel auf die Verliererstraße. Gerade einmal sechs Punkte im dritten Durchgang und zehn Zähler im vierten Viertel zeigten offensiv schonungslos die Schwächen auf. „Wir wussten, was in Heidesheim auf uns zukommt. Doch der starke Aufsteiger hatte uns von der Einstellung einiges voraus. Der Gegner kämpfte und war in den Zweikämpfen bissiger“, sagte TVB-Coach Florian Hatt. „In der Offensive sahen wir richtig schlecht aus. Doch auch defensiv ließen wir die notwendige Mentalität vermissen.“

So spielten sie: Black (14 Punkte), Langenfeld (9), Laxa (5), Behrendt (4), Illgen (3), Adam (2), Tübel (2), Rudolf (1), Bergmann.