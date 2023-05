Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Martin Langenfeld, Regisseur und Antreiber des TV Bad Bergzabern in der 2. Regionalliga, verletzt sich am Sprunggelenk und kann nicht weiterspielen. Der Tabellenletzte ist danach völlig von der Rolle. Der Kapitän leidet am Spielfeldrand, sein Team verliert auch das Kellerduell mit der SG Weiterstadt.

Bis zur 9. Minute ist die Welt in Ordnung. Die Partie der 2. Basketball-Regionalliga gegen Aufsteiger Weiterstadt verläuft ausgeglichen. Das große TVB-Ziel ist der erste Saisonsieg –