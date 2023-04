Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dennis Neu, der in Offenbach ein Crossfitstudio betreibt, hat sein Ziel erreicht. Thomas Cattarius sprach den 41-Jährigen auf eine anstrengende Fitness-DM in Berlin an und darauf, was seine Frau gesagt hat.

Herr Neu, wie fühlt sich das an: Zweiter der deutschen Meisterschaft des Bundesverbandes funktionaler Fitness in der Altersklasse 40+?

Gut. Ich fühle mich nicht anders als vorher, also