William Lauth (20) und Julia Maria Scherer (21) vom TSC Landau nehmen viele Hindernisse und erreichen bei der DM der Hauptgruppe S Standard in Bielefeld das beste Ergebnis in ihrer Karriere.

Zuerst die Geduldsprobe mit dem Kleid aus Moskau, das über Umwege und viele Kontakte gerade noch rechtzeitig angeliefert wurde, dann ein Sturz in der ersten Runde: Nichts konnte das Tanzpaar William Lauth/Julia Maria Scherer vom TSC Landau aufhalten, um bei der deutschen Meisterschaft im Standardtanz in Bielefeld zum ersten Mal in ein Hauptgruppe-S-Finale einzuziehen. Noch ein Wagnis: Die Südpfälzer wussten nicht, wer alles starten wird. Viele ausländische Paare hätten kurzentschlossen für Deutschland antreten wollen, erzählt Lauth. Gegen den Kompromiss, dass ein Starter den deutschen Pass haben müsse, hätte ein Landesverband geklagt.

40 Paare traten schließlich an. Beim Quickstepp legte sich das TSC-Paar hin: Er rutschte auf der glatten Fläche aus und zog sie mit. „Das Publikum hatte uns dann im Blick“, kann sich Lauth am Montag darüber amüsieren. Mit Schmerzmittel (das Knie schwoll an) und Physiotherapie ging es in die nächsten Runde und weiter bis in die Endrunde der sechs besten DM-Paare, was zuvor noch keinem Landauer Paar gelungen war. Extra für die DM musste ein schillerndes und maßgeschneidertes neues Kleid für sie her. Scherer bestellte es bei der Schneiderin ihres Vertrauens in Moskau. Es sollte kurz vor der DM fertig sein. Ein Privatkurier wurde eingeschaltet. Zuerst verfolgte das Paar eine Paketsendung Dubai - Leipzig - Stuttgart, bis herauskam, das Kleid konnte es nicht sein. „Wir waren am Freitag bei null“, sagt Lauth. Über einen Paketdienst erreichten sie den richtigen Fahrer, der das Unmögliche möglich machte: Kurz vor der Abfahrt nach Bielefeld kam Scherers Kleid in Hatzenbühl an. Der sechste Platz ist der größte Erfolg des Paares. Der Sieg ging an Tomas Fainsil/ Violetta Fainsil vom TSC Astoria Stuttgart.