Nach vier Spieltagen ist der TV Bad Bergzabern siegloses Schlusslicht in der 2. Basketball-Regionalliga. In der komfortableren Situation ist diesmal Pfalzrivale SG TV Dürkheim/BI Speyer mit schon drei Siegen. Am Samstag um 18 Uhr steigt das Pfalzderby in der Bergzaberner Kreishalle.

Große Personalsorgen, abgeschlagen am Tabellenende und Pleiten mit durchschnittlich über 100 Gegentreffern pro Match lassen die Alarmglocken im Kurstadt-Klub schrillen. Die Personalsituation habe