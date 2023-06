Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diyab Dabschah hat in seinem 22. Profi-Boxkampf kurzen Prozess gemacht. Im Haus des Gastes in Bad Bergzabern besiegte der 32-Jährige (im Bild rechts) am Samstagabend den Finnen Teemu Tuominen in der zweiten Runde.

Der Landauer, der seit Kurzem in der Kurstadt lebt, lenkte seinen Kontrahenten mit der Führhand ab und brachte seinen gefürchteten Leberhaken an. Fast 300 Zuschauer waren zum Hauptkampf im Halbschwergewicht