Pokalsieger und Deutscher Meister ist sie schon, nun kann sich Volleyball-Profi Camilla Weitzel aus Offenbach auch über ihren ersten internationalen Titel freuen.

Mit ihrem italienischen Verein aus Chieri gewann Weitzel das Rückspiel im Finale des CEV Challenge Cups beim rumänischen Vertreter CSM Lugoj mit 3:0. Schon das Hinspiel hatte Chieri in drei Sätzen klar für sich verbucht. Die 22-jährige Weitzel war in den Finals mit neun beziehungsweise elf Punkten vorne in der Scorer-Liste zu finden. Ihre Aufschlagserie von 7:9 auf 16:9 im ersten Satz des Rückspiels nahm den Gastgeberinnen die Hoffnung auf eine Überraschung. Im Halbfinale hatten sich die Italiener gegen den deutschen Vertreter VfB Suhl mit 3:0 und 3:1 durchgesetzt. In der italienischen Liga liegt Chieri drei Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde auf dem fünften Platz. Vorige Woche wurde die Vertragsverlängerung mit Weitzel für die kommende Spielzeit veröffentlicht.