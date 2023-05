Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Sieg in letzter Sekunde gegen den SV Zweibrücken erwartet der TV Offenbach am Sonntag um 18 Uhr den TV Nieder-Olm in der Handball-Oberliga. Tabellennachbar SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam ist parallel in Eppelborn gegen die MSAG HF Illtal an der Reihe.

In Zweibrücken sah Offenbachs Trainer Tobias Job zwei unterschiedliche Hälften. Mit einem Acht-Tore-Vorsprung (13:21) ging sein Team in die Kabine und musste am Ende dann doch noch einen 27:29-Rückstand