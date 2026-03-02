Der ASV Lug/Schwanheim zeigt als Tabellenführer keine Schwäche. Den Vogel schießt der Rangdritte TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II ab.

FC Bienwald Kandel II – SV Landau West 2:4. In einer mäßigen Partie brachte Carlos Baumgart die Kandeler mit einem Freistoß in Führung (24.). Vor 50 Zuschauern glich Luke Adam mit einem Distanzschuss unter die Latte aus (29.). Er war es auch, der nach einem Einwurf zum 1:2 einköpfte (33.). Die weiteren Treffer nach der Pause: 1:3 Fabio di Franco (65.), 1:4 Marius von Nida per Kopfball nach Ecke (68.), 2:4 Joshua Pahle (81.). Es gab zwei Zeitstrafen, beide wegen Ballwegschlagens: Erst gegen Bela Carlo Stein ( Landau West, 49), dann gegen Dennis Hanß (Kandel, 61.).

ASV Lug/ Schwanheim – SG Bad Bergzabern/ Steinfeld 4:2. Bis kurz vor Schluss konnten die Gäste ein 2:2 halten. Dann machte Paul Schwarzmüller mit seinem Doppelpack (82./86.) den Sieg für den Favoriten perfekt. ASV-Spielertrainer Kai Schacker hatte das erste Tor für den Spitzenreiter erzielt (15.). Marvin Deusch glich vor 130 Zuschauern aus (28.). Dann trafen Tom Rautenkranz zum 2:1 (62.) und Marius Lauth zum 2:2 (74.).

SV Minfeld – SV Rheinzabern 0:1. Beim Mittelfeld-Geplänkel landete der SVR vor 120 Zuschauern einen glücklichen Sieg. Minfeld wurde unter Wert geschlagen. Einen Freistoß aus 20 Metern verwertete Philipp Deutsch quasi auf den letzten Drücker zum Tor des Tages (88.). Rheinzaberns Kapitän Maximilian Müller kassierte kurz vor dem Abpfiff eine Zeitstrafe.

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II - TSV Landau 12:2. 100 Zuschauer wurden mit 14 Toren belohnt. Luca Zillmann gelang ein Fünferpack, viermal traf er in der zweiten Hälfte. Die Tore: 1:0 Johannes Keller (16.), 2:0 Luca Zillmann (30.),3:0 Tim Kiefer (32.), 4:0 Zillmann (57.), 5:0 Dennis Schneider (60.), 5:1 Max Sprick (68.), 6:1 Luca Doerr (69.), 7:1 Zillmann (72.), 8:1 Jeremias Hinderer (73.), 9:1 Schneider (77.), 9:2 Sprick (80.), 10:2/11:2 Zillmann (81./82.), 12:2 Schneider (90.).

FC Wörth - SV Hatzenbühl 2:5. Das Match war von der 60. bis zur 70. Minute unterbrochen. Wörths Spieler Maximilian Dammer verletzte sich bei einem Foul so schwer, dass der Krankenwagen gebraucht wurde. 150 Zuschauer sahen folgende Treffer: 0:1 Jakob Heine (12.), 0:2 Eigentor Luca Vöhringer (19.), 0:3 Jonas Petry (31.), 1:3 Muhammed Inci (73.), 1:4 Lars Meyer (77.), 1:5 Felix Müller (81.), 2:5 Luca Vöhringer (90.). In der 75. Minute gab es eine Zeitstrafe für Wörth und in der 89. für Hatzenbühl.

SG Klingenmünster/Gleisweiler/Eschbach - VfB Hochstadt 1:3. Das Match verlief vor 90 Zuschauern eigentlich auf Augenhöhe. In der 40. Minute verschoss Hochstadts Marcel Schultz einen Elfmeter). Es trafen: 1:0 Tom Hochdörfer (12., aus spitzem Winkel), 1:1 Florin Dausch (33, per Kopfball), 1:2 Yannik Müller (51., nach langem Ball über die Abwehr), 1:3 Müller (82., Freistoß aus 20 Metern). Eine Zeitstrafe saß Nils Flörchinger (SGK ) ab der 33. Minute wegen Meckerns ab.

SV Rülzheim - FV Neuburg 2:0. Es war ein hitziges Spiel vor 160 Zuschauern. Mit einem satten Schuss aus 16 Metern traf Sven Kronemeyer in der 6. Minute zum 1:0. Arxhent Trupi erhöhte quasi mit dem Schlusspfiff auf 2:0 (90., Vorarbeit Sven Kronemayer).

SV Viktoria Herxheim II - TuS Schaidt 6:1. Vor 55 Zuschauern steuerte Herxheim früh einem ungefährdeten Sieg entgegen. Die Tore: 1:0 Timo Dupljanin (25.), 2:0 Nicolas Dorn (32.), 3:0 Dupljanin (44.), 4:0/5:0 Dorn (52./58.), 5:1 Nico Rinck (61.), 6:1 Sebastian Trapp (63.).